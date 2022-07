Marcia indietro di Hulu sulla pubblicità elettorale

(Di venerdì 29 luglio 2022)dice che userà gli standard via cavo per lepolitiche su argomenti controversi WALL STREET JOURNAL, di Michael Scherer e John Wagner, pag. L’inversione di rotta arriva dopo le proteste per aver rifiutato spot sull’aborto e sulle armi Il servizio di streaming, sostenuto dalla Disney, ha detto mercoledì che inizierà ad accettarepolitiche con gli stessi standard che l’azienda usa per le sue reti via cavo, aprendo la porta asu argomenti controversi dopo che i gruppi democratici avevano attaccato l’azienda per aver rifiutatosull’aborto e sulle armi. In un comunicato,ha dichiarato che “dopo un esame approfondito” negli ultimi mesi, Disney ha deciso di allineare le politiche pubblicitarie politiche di ...

AntonioAlibert1 : RT @hwupgrade: Confermato l'abbandono dei video e foto a tutto schermo (che troppo somigliavano a #TikTok) ?? #Instagram - Paola00312054 : @HuffPostItalia Si con loro la storia marcia indietro - Paola00312054 : @PierluigiBattis Un mondo che marcia indietro tra la guerra e l’odio verso gli extra comunitari trattati come gli s… - macitynet : Instagram fa marcia indietro su due importanti funzioni - rombi_ti : RT @erretti42: @LaSabri05506139 @Simo07827689 Neppure io. E ricordo che ha fatto marcia indietro solo dopo la rivolta della base -

Instagram , ad esempio, ha di recente fattosulle sue funzioni simili a TikTok, come il feed a schermo intero e i post raccomandati, ufficialmente in seguito a una significativa ...A seguito di un significativo contraccolpo da parte dei suoi utenti, Instagram sta tornandodi alcuni importanti cambiamenti. Il mese scorso, la piattaforma ha iniziato a testare una visuale a schermo intero per foto e video. Qualcosa non ha funzionato. Il capo di Instagram, Adam ...Passo indietro del Comune di Siracusa in merito alla Ztl in Ortigia: il ponte umbertino non sarà più a senso unico.Dopo il no agli spot dei democrats e le proteste che ne sono seguite, ora la piattaforma ha deciso di allinearsi alle reti via cavo ...