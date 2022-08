Marcia indietro di Hulu sulla pubblicità elettorale (Di venerdì 29 luglio 2022) Hulu dice che userà gli standard via cavo per le pubblicità politiche su argomenti controversi WALL STREET JOURNAL, di Michael Scherer e John Wagner, pag. L’inversione di rotta arriva dopo le proteste per aver rifiutato spot sull’aborto e sulle armi Il servizio di streaming Hulu, sostenuto dalla Disney, ha detto mercoledì che inizierà ad accettare pubblicità politiche con gli stessi standard che l’azienda usa per le sue reti via cavo, aprendo la porta a pubblicità su argomenti controversi dopo che i gruppi democratici avevano attaccato l’azienda per aver rifiutato pubblicità sull’aborto e sulle armi. In un comunicato, Hulu ha dichiarato che “dopo un esame approfondito” negli ultimi mesi, Disney ha deciso di allineare le politiche pubblicitarie politiche di ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 29 luglio 2022)dice che userà gli standard via cavo per lepolitiche su argomenti controversi WALL STREET JOURNAL, di Michael Scherer e John Wagner, pag. L’inversione di rotta arriva dopo le proteste per aver rifiutato spot sull’aborto e sulle armi Il servizio di streaming, sostenuto dalla Disney, ha detto mercoledì che inizierà ad accettarepolitiche con gli stessi standard che l’azienda usa per le sue reti via cavo, aprendo la porta asu argomenti controversi dopo che i gruppi democratici avevano attaccato l’azienda per aver rifiutatosull’aborto e sulle armi. In un comunicato,ha dichiarato che “dopo un esame approfondito” negli ultimi mesi, Disney ha deciso di allineare le politiche pubblicitarie politiche di ...

Cavalieri_D_ : #Instagram fa marcia indietro: la versione con video e foto a tutto schermo in stile #TikTok sarà ritirata entro du… - Camomillsss : RT @Matteokay: Ceh io capisco che sei arrabbiat? e tutto, perchè è più che comprensibile, però se vedi che la cosa sta degenerando fai marc… - AxL_Buda : @Pirichello Mi domando come non fanno marcia indietro sugli abbonamenti dopo tutte le disdette agli abbonamenti che… - YBah96 : RT @p__antonio: Azz il carro Renato comincia a riempirsi e non è nemmeno arrivato. Vedo già diversi marcia-indietro - ChristianTolve : RT @p__antonio: Azz il carro Renato comincia a riempirsi e non è nemmeno arrivato. Vedo già diversi marcia-indietro -