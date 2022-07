Marcella Bella parla di Montagne Verdi e di suo marito Mario Merello: “Lui era sposato, io incinta” (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo molti anni di silenzio, Marcella Bella rilascia un’intervista fiume al Corriere della Sera. La cantante parla della gioventù e della canzone che l’ha resa celebre, Montagne Verdi. Quindi l’aneddoto su suo marito Mario Merello e la storia della canzone “pornografica” scritta da Mogol. Marcella Bella racconta il rapporto con Giancarlo Bigazzi e la nascita di Montagne Verdi Nell’intervista al Corriere della sera, l’artista racconta del rapporto col fratello e di quando iniziò la collaborazione con Giancarlo Bigazzi. “All’inizio era diffidente. Poi capì le potenzialità di Gianni e le mie. Bigazzi – dice Marcella Bella – era una vecchia volpe, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo molti anni di silenzio,rilascia un’intervista fiume al Corriere della Sera. La cantantedella gioventù e della canzone che l’ha resa celebre,. Quindi l’aneddoto su suoe la storia della canzone “pornografica” scritta da Mogol.racconta il rapporto con Giancarlo Bigazzi e la nascita diNell’intervista al Corriere della sera, l’artista racconta del rapporto col fratello e di quando iniziò la collaborazione con Giancarlo Bigazzi. “All’inizio era diffidente. Poi capì le potenzialità di Gianni e le mie. Bigazzi – dice– era una vecchia volpe, ...

fraversion : Marcella Bella oggi al Corriere: «Ho vissuto malissimo la pandemia. Mesi chiusa in casa a piangere. Provavo a uscir… - sissiago : RT @fraversion: Marcella Bella oggi al Corriere: «Ho vissuto malissimo la pandemia. Mesi chiusa in casa a piangere. Provavo a uscire, a far… - streetloveitaly : RT @fraversion: Marcella Bella oggi al Corriere: «Ho vissuto malissimo la pandemia. Mesi chiusa in casa a piangere. Provavo a uscire, a far… - CastelluccioS : RT @fraversion: Marcella Bella oggi al Corriere: «Ho vissuto malissimo la pandemia. Mesi chiusa in casa a piangere. Provavo a uscire, a far… - milu20354311 : RT @fraversion: Marcella Bella oggi al Corriere: «Ho vissuto malissimo la pandemia. Mesi chiusa in casa a piangere. Provavo a uscire, a far… -