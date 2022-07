Marcella Bella | «Dissi a Mogol | “Nell’aria” non la canto | è pornografica | mi vergogno»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il Corriere della Sera intervista la cantantec he racconta alcuni episodi della sua vita privata e professionale. La CGD mandò mio fratello Gianni da Giancarlo Bigazzi, che all’inizio era diffidente. Poi capì le potenzialità di Gianni (e mie). Bigazzi era una vecchia volpe, un vero scopritore di talenti. Cominciarono a lavorare assieme e ne uscì quel capolavoro che è “Montagne verdi”, canzone struggente, ricca di messaggi. Quest’anno compie 50 anni. La cantano ancora adesso, soprattutto i bambini». Diciamo che esiste unaprima di «Montagne verdi» e unadopo «Montagne verdi». «Esattamente. Vita cambiata da così a così. Callegari ci faceva cantare nelle balere. Una grande scuola che per me, è stata un’esperienza molto formativa durata 4-5 anni. Ai giovani artisti di adesso questa ...