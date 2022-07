Marateale 2022 | premiata Mediaset perché promotrice di profondi valori educativi e sociali

ZoomMagazineIT : Marateale 2022, Elodie incendia la seconda serata - michyline : Parte la nuova edizione di Marateale - TgRaiBasilicata : Al #Marateale2022 @Elodiedipa presenta 'Ti mangio il cuore', il #film in cui debutta da attrice. #cinema… - cronachelucane : LE INIZIATIVE DAL FERMENTO PROFESSIONALE E SOCIALE VANNO COLTE COME OPPORTUNITÀ - L’intervento del presidente della… - MicheleAffidato : MARATEALE 2022 Premio Internazionale Basilicata. Maratea, 27-31 luglio 2022 #micheleaffidato #micheleaffidatoorafo… -

Con questa motivazione l'azienda di Cologno Monzese ha ricevuto il prestigioso riconoscimento durante la serata inaugurale della ...Ha raccontato di aver messo tutta se stessa in questa nuova avventura cinematografica, definita 'una grandissima occasione per cimentarsi in qualcosa di ...Il 28 luglio, a Maratea, è andata in scena al Teatro sul Mare dell'Hotel Santavenere la serata inaugurale del Marateale, Premio Internazionale Basilicata, in programma fino al 31 luglio. Ad aprire la ...Ha raccontato di aver messo tutta se stessa in questa nuova avventura cinematografica, definita "una grandissima occasione per cimentarsi in qualcosa di diverso" ...