Mara Venier, la foto in costume è pazzesca: forme giunoniche, mai vista così (Di venerdì 29 luglio 2022) Mara Venier in Puglia si è lasciata andare a più di uno scatto fotografico che ha attirato l'attenzione del pubblico social. Bellissima nella sua prosperità, la conduttrice di Domenica In ha conquistato tutti. La stagione televisiva è terminata da qualche settimana e tra i protagonisti della televisione italiana sono in tanti ad essersi concessi le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

ConfucioLone : @ProfMBassetti Mi ricordo di Mara Venier a consigliare di fare la prima. - rbostik : @ProfMBassetti le prime le consigliavano Albano Carrisi, Mara Venier e Bonolis .... - PozzuTu : @Rosanna52702609 Uscito dal gf PP ha avuto l'opportunità di T&Q e alla RAI con Mara Venier, non scordiamolo pero'..… - danilosalis32 : @InMonsterland @gigi52335676 Perché l'Italia poi che ci avrà mai di speciale. Ci rappresenterebbe meglio senza dubb… - pickurmochi2 : Almeno se dovete prendere per il culo non usate i video di mara venier have some decency nel 2022 ?? -