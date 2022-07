Mara Venier e Renzo Arbore: ecco perchè si sono lasciati (Di venerdì 29 luglio 2022) Renzo Arbore e Mara Venier hanno vissuto un amore durato molti anni. Ma qual è stato il motivo che l’hanno portati a lasciarsi? Per anni si sono amati profondamente, ma nel 1997 hanno deciso di comune accordo di prendere strade diverse e lasciarsi. Stiamo parlando della coppia formata da Mara Venier, la regina della domenica, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 29 luglio 2022)hanno vissuto un amore durato molti anni. Ma qual è stato il motivo che l’hanno portati a lasciarsi? Per anni siamati profondamente, ma nel 1997 hanno deciso di comune accordo di prendere strade diverse e lasciarsi. Stiamo parlando della coppia formata da, la regina della domenica, L'articolo proviene da Leggilo.org.

ConfucioLone : @ProfMBassetti Mi ricordo di Mara Venier a consigliare di fare la prima. - rbostik : @ProfMBassetti le prime le consigliavano Albano Carrisi, Mara Venier e Bonolis .... - PozzuTu : @Rosanna52702609 Uscito dal gf PP ha avuto l'opportunità di T&Q e alla RAI con Mara Venier, non scordiamolo pero'..… - danilosalis32 : @InMonsterland @gigi52335676 Perché l'Italia poi che ci avrà mai di speciale. Ci rappresenterebbe meglio senza dubb… - pickurmochi2 : Almeno se dovete prendere per il culo non usate i video di mara venier have some decency nel 2022 ?? -