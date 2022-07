Mara Carfagna | «Mi candido con Azione» E il partito di Calenda punta al sorpasso di Forza Italia

(Di venerdì 29 luglio 2022) A rompere gli indugi con Carlo, dopo lo strappo con il Cav, in principio è stata Mariastella Gelmini. Oggi però tocca ache, in una lunga...

CarloCalenda : Benvenuta ?@mara_carfagna?. Mara è un ottimo Ministro per il mezzogiorno e una persona seria e coraggiosa. Entrerà… - Corriere : «Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta… - mara_carfagna : Oggi lascio Forza Italia per iscrivermi al Gruppo Misto. Su @LaStampa vi spiego perché ?? - caosordinato02 : @CarloCalenda @mara_carfagna Ormai la seguo solo perché mi fa simpatia... - toltoedato : Madonna, Mara Carfagna che entra nel partito di Calenda! Ma dico io, cos'è questa coalizione spietata contro… -

Così in un'intervista a 'Il Corriere della Sera', la ministra per il Sud,, annuncia la sua scelta dopo aver abbandonato FI. La ministra sostiene che Azione "ha una proposta europeista, ...• Dopo l'addio a Forza Italiaha scelto Azione, il partito di Carlo Calenda: "Berlusconi Stima intatta". Ore 08:48 - Salvini e Russia, il nuovo dossier e le ipotesi sulla caduta ...Il tema del doppio mandato «La soluzione arriverà in giornata. Stiamo completando le valutazioni interne». Così il presidente M5s Giuseppe Conte a Rtl ...La ministra Mara Carfagna ha annunciato il suo ingresso in Azione dopo l’addio a Forza Italia: “Oggi formalizzerò la mia candidatura con ...