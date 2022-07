Manchester United | Ronaldo polemico | “Dai giornalisti solo bugie per fare soldi”

(Di venerdì 29 luglio 2022) Dove giocherà Cristianonella stagione 2022/2023? Impossibile dirlo con certezza, ma l’intenzione del portoghese sarebbe quella di lasciare ilper disputare la Champions League. In attesa di scoprire cosa accadrà, le costanti voci riguardanti il suo futuro non sono andate giù al fenomeno di Madeira, che su Instagram ha tuonato: “Impossibile un giorno senza parlare di me, altrimenti la stampa nonbbe. Se inon mentono, non riescono ad attirare l’attenzione della gente. Continuate così, magari un giorno avrete delle notizie vere“. SportFace.

footmercato : Cristiano Ronaldo dispose d'une porte de sortie ! - DiMarzio : Chi è #Bailly, il centrale difensivo dello United che piace alla #Roma di #Mou. Con il #portoghese ha un feeling sp… - DiMarzio : #PremierLeague, @ManUtd | Cristiano #Ronaldo è arrivato al centro sportivo del club insieme all'agente Jorge Mendes… - sportface2016 : #ManchesterUnited, #CristianoRonaldo polemico: “Dai giornalisti solo bugie per fare soldi” - turktimecom : Manchester United'da Ronaldo krizi! -

Il 28enne ivoriano, che nelle ultime stagioni alha giocato con contagocce a causa di una lunga serie di problemi fisici, vuole rilanciarsi in Italia e il progetto della Roma sembra ...Il futuro di Cristiano Ronaldo resta un tema bollente del mercato estivo. Il portoghese pare intenzionato a lasciare ilma il club inglese non sarebbe dello stesso parere anche perché per CR7 mancano offerte davvero allettanti. Con il destino del cinque volte Pallone d'Oro ancora in bilico, sono ...La notizia è ormai nota: Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United ma il club inglese non ha intenzione di privarsi di lui ...Una carrellata dal Manchester al Real rivivendo i migliori momenti della vita di David Beckham nel documentario che uscirà su Netflix ...