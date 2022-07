Manchester United, Ronaldo annuncia: 'Il re gioca domenica' (Di venerdì 29 luglio 2022) La telenovela dell'estate sembra volgere al termine . La tensione tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo si è momentaneamente attenuata: la conferma arriva dallo stesso giocatore portoghese ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 luglio 2022) La telenovela dell'estate sembra volgere al termine . La tensione tra ile Cristianosi è momentaneamente attenuata: la conferma arriva dallo stessotore portoghese ...

