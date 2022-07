Manchester United, nel mirino Fabian Ruiz (Di venerdì 29 luglio 2022) Come riportato da The Sun, il Manchester United avrebbe fatto un tentativo con l'entourage di Fabian Ruiz del Napoli. I Red Devils non hanno... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) Come riportato da The Sun, ilavrebbe fatto un tentativo con l'entourage didel Napoli. I Red Devils non hanno...

footmercato : Cristiano Ronaldo dispose d'une porte de sortie ! - DiMarzio : @ManUtd, #CR7 annuncia la sua presenza in campo per domenica contro il @RayoVallecano - DiMarzio : Chi è #Bailly, il centrale difensivo dello United che piace alla #Roma di #Mou. Con il #portoghese ha un feeling sp… - orb_pixel : RT @DiMarzio: @ManUtd, #CR7 annuncia la sua presenza in campo per domenica contro il @RayoVallecano - OnzeMondial : ?? La grande annonce de Cristiano Ronaldo ! -