Manchester United, Cristiano Ronaldo annuncia il suo ritorno in campo (Di venerdì 29 luglio 2022) . CR7 si esprime su Instagram «Domenica il re gioca», con questo commento su Instagram Cristiano Ronaldo annuncia il suo imminente rientro in campo col Manchester United. Mentre le indiscrezioni di mercato sul suo futuro impazzano, CR7 è pronto a prendere parte all’amichevole che i Red Devils disputeranno contro il Rayo Vallecano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) . CR7 si esprime su Instagram «Domenica il re gioca», con questo commento su Instagramil suo imminente rientro incol. Mentre le indiscrezioni di mercato sul suo futuro impazzano, CR7 è pronto a prendere parte all’amichevole che i Red Devils disputeranno contro il Rayo Vallecano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

footmercato : Cristiano Ronaldo dispose d'une porte de sortie ! - DiMarzio : @ManUtd, #CR7 annuncia la sua presenza in campo per domenica contro il @RayoVallecano - DiMarzio : Chi è #Bailly, il centrale difensivo dello United che piace alla #Roma di #Mou. Con il #portoghese ha un feeling sp… - dayfootball1981 : @Lele_17 Che é corretto peró! Perché ad esempio, mentre tutti dicevano che De Jong era a Manchester sponda United n… - DarioSG77 : RT @JosephDifranc20: Il Presidente Lotito respinge una prima offerta della #Juventus di 50ml per #MilinkovicSavic Il procuratore del serbo… -