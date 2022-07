Manchester United, Cristiano Ronaldo annuncia il ritorno in campo: “Domenica il Re gioca” (Di venerdì 29 luglio 2022) Cristiano Ronaldo torna in campo. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse portoghese con un commento su Instagram: “Domingo o rei joga”, che tradotto in italiano significa “Domenica il Re gioca”. Il Manchester United Domenica giocherà in amichevole ad Old Trafford contro gli spagnoli del Rayo Vallecano. A questo test prenderanno parte gli esclusi dalla lista dei 21 giocatori che il tecnico Erik ten Hag ha convocato per l’amichevole di domani a Oslo contro l’Atletico Madrid. Mentre è ancora in dubbio il suo futuro, CR7 si prepara a fare quel che gli riesce meglio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022)torna in. Lo hato lo stesso fuoriclasse portoghese con un commento su Instagram: “Domingo o rei joga”, che tradotto in italiano significa “il Re”. Ilgiocherà in amichevole ad Old Trafford contro gli spagnoli del Rayo Vallecano. A questo test prenderanno parte gli esclusi dalla lista dei 21tori che il tecnico Erik ten Hag ha convocato per l’amichevole di domani a Oslo contro l’Atletico Madrid. Mentre è ancora in dubbio il suo futuro, CR7 si prepara a fare quel che gli riesce meglio. SportFace.

