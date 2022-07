Manchester City, Guardiola: «Laporte starà fuori per tutto agosto» (Di venerdì 29 luglio 2022) Alla vigilia della sfida con il Liverpool per il Community Shield, Pep Guardiola conferma che il Manchester City dovrà fare a meno di Laporte, fermo per infortunio. Di seguito le sue parole. «Dobbiamo stare attenti perché si tratta del ginocchio. Ha bisogno di tempo. Ad agosto sarà fuori, forse a settembre tornerà con noi» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Alla vigilia della sfida con il Liverpool per il Community Shield, Pepconferma che ildovrà fare a meno di, fermo per infortunio. Di seguito le sue parole. «Dobbiamo stare attenti perché si tratta del ginocchio. Ha bisogno di tempo. Adsarà, forse a settembre tornerà con noi» L'articolo proviene da Calcio News 24.

