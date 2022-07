“Mamma” il singolo di Grigio Crema ft Young Brama & Santos (Di venerdì 29 luglio 2022) “Mamma è un’esplosione di sentimenti in questa calda estate! Santos e Young Brama si confermano tra i talenti bolognesi più freschi al momento e insieme siamo pronti a farvi ballare a ritmo di Afro Trap” Dal 15 luglio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “Mamma” (LaPOP), il nuovo singolo di Grigio Crema con il featuring di Young Brama & Santos. “Mamma” è dedicato a tutte le madri del mondo. L’artista insieme ai rapper Santos e Young Brama inneggia all’amore e agli sforzi che queste compiono per i loro figli. La tematica non è delle più estive, l’artista compensa con l’atmosfera calda del ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 29 luglio 2022) “è un’esplosione di sentimenti in questa calda estate!si confermano tra i talenti bolognesi più freschi al momento e insieme siamo pronti a farvi ballare a ritmo di Afro Trap” Dal 15 luglio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “” (LaPOP), il nuovodicon il featuring di. “” è dedicato a tutte le madri del mondo. L’artista insieme ai rapperinneggia all’amore e agli sforzi che queste compiono per i loro figli. La tematica non è delle più estive, l’artista compensa con l’atmosfera calda del ...

Lopinionista : “Mamma” il singolo di Grigio Crema ft Young Brama & Santos - SimoJeanP : Elton John tu devi annunciare il singolo con Britney ufficialmente, perché altrimenti mamma non ce la fa - Art3misi4 : mia mamma oggi che mi fa 'ma cosa te ne fai del letto matrimoniale...' e quando mi sono messa a ridacchiare mi ha d… - Ste87204446 : @SexyRamonaXXX Mi fai eccitare da morire mamma mia ..... Ma un singolo che vi ammiri non vi interessa proprio ?????? - GCFJIMl : oggi sono 4 anni senza la mia mamma questo 25 luglio sarà per sempre il giorno più brutto della mia vita it hurts o… -

Il 29 luglio 1974 usciva Ingresso libero di Rino Gaetano Il disco arrivava pochi mesi dopo la pubblicazione del primo singolo del cantautore, I love you ... valigia di cartone e mamma in nero) cercando di cogliere maggiormente il travaglio dei suoi stati d'... Giusy Ferreri, stop ai tormentoni!/ 'Ho avvertito la necessità di ripartire da zero' Giusy Ferreri ospite del Tim Summer Hits 2022 con il nuovo singolo 'Causa effetto' estrapolato dal suo ultimo album di inediti dal titolo 'Cortometraggi'. Un ...un po' più concreta da quando sono mamma" ... Soundsblog Il disco arrivava pochi mesi dopo la pubblicazione del primodel cantautore, I love you ... valigia di cartone ein nero) cercando di cogliere maggiormente il travaglio dei suoi stati d'...Giusy Ferreri ospite del Tim Summer Hits 2022 con il nuovo'Causa effetto' estrapolato dal suo ultimo album di inediti dal titolo 'Cortometraggi'. Un ...un po' più concreta da quando sono" ... Copacabana, Rhove: testo, video, significato della canzone