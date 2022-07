Maltempo nel Bresciano | si torna a scavare in Valle Camonica | 230 evacuati

(Di venerdì 29 luglio 2022) commenta Sono riprese in mattinata le operazioni di messa in sicurezza a Niardo e Braone , i due paesi della(Brescia) colpiti due notti da una forte ondata diche ha fatto ...

Le ruspe hanno ripreso a scavarefango ed è iniziata la conta dei danni. "Abbiamo superato quota 700mila euro - ha spiegato l'assessore regionale al Bilancio Davide Caparini - I lavori realizzati ...Leggi Anche ForteBresciano, sindaco di Niardo: 'Qui è un disastro' Nella notte non si sono registrate altre precipitazioni importanti . 'I lavori realizzati in questi anni hanno evitato ...Meteo - Acquazzoni e temporali pomeridiani si sono abbattuti sull'Alto Adige provocando diversi danno con frane e allagamenti ...Senza dimenticare che nel 2022 si è verificato un aumento del +170% degli incendi ... Nelle zone interessate dal maltempo sono in corso le verifiche dei danni da parte della Coldiretti che segnala ...