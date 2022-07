Maltempo in Italia, weekend con fenomeni estremi: tutti i dettagli (Di venerdì 29 luglio 2022) Questo ultimo weekend di luglio ha in serbo brutte sorprese per quanto riguarda il clima. Dopo lunghe settimane di caldo, ora arriva il brutto tempo. Già da oggi, venerdì 29 luglio, arriveranno rovesci temporaleschi in varie regioni Italiane. L’ultima conferma arriva dal bollettino meteo di 3bMeteo.com, che dà conto di fenomeni temporaleschi estremi tra i quali grandine, bombe d’acqua e raffiche di vento. Maltempo in Italia, in arrivo piogge e temporali “Non era certamente il tipo di break al grande caldo che auspicavamo ma purtroppo quando le condizioni climatiche diventano estreme, anche i fenomeni che da esse scaturiscono assumono carattere estremo. C’è un nuovo avviso meteo per l’Italia – avverte 3b meteo -, non tutta, a causa di un intenso fronte ... Leggi su tvzap (Di venerdì 29 luglio 2022) Questo ultimodi luglio ha in serbo brutte sorprese per quanto riguarda il clima. Dopo lunghe settimane di caldo, ora arriva il brutto tempo. Già da oggi, venerdì 29 luglio, arriveranno rovesci temporaleschi in varie regionine. L’ultima conferma arriva dal bollettino meteo di 3bMeteo.com, che dà conto ditemporaleschitra i quali grandine, bombe d’acqua e raffiche di vento.in, in arrivo piogge e temporali “Non era certamente il tipo di break al grande caldo che auspicavamo ma purtroppo quando le condizioni climatiche diventano estreme, anche iche da esse scaturiscono assumono carattere estremo. C’è un nuovo avviso meteo per l’– avverte 3b meteo -, non tutta, a causa di un intenso fronte ...

