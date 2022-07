Madonna e gli «uomini misogini»: ecco perché solo lei può dirigere un film sulla sua vita straordinaria (Di venerdì 29 luglio 2022) solo Madonna può dirigere un film su Madonna. Parola di Madonna, che in un’intervista spiega perché non poteva limitarsi a scrivere la sceneggiatura. Tutta colpa di certi “uomini misogini”… Foto Ansa Ha scritto una sceneggiatura così lunga che servirebbero 10 film per usarla tutta. Ma ridurla «è come tagliarmi via un braccio», spiega. Madonna, intervistata da Variety, fa il punto sul film che ha scritto e che vuole dirigere sulla sua vita. Rivelando anche perché, pur sconsigliata, ha insistito così tanto per stare anche dietro la macchina da presa. Chi interpreta Madonna nel biopic ... Leggi su amica (Di venerdì 29 luglio 2022)puòunsu. Parola di, che in un’intervista spieganon poteva limitarsi a scrivere la sceneggiatura. Tutta colpa di certi “”… Foto Ansa Ha scritto una sceneggiatura così lunga che servirebbero 10per usarla tutta. Ma ridurla «è come tagliarmi via un braccio», spiega., intervistata da Variety, fa il punto sulche ha scritto e che vuolesua. Rivelando anche, pur sconsigliata, ha insistito così tanto per stare anche dietro la macchina da presa. Chi interpretanel biopic ...

gparagone : In Italia si ha la tendenza a portare in processione come la “Madonna pellegrina” la figura del tecnico. Tecnico c… - sushifreak__ : @harrysgvitar ho scoperto che non è pelato che ha un culo della madonna davvero che è veramente alto che i suoi occ… - BrodoNerd : @TanaPapiNerd Ripensando a Street Fighter the movie mi lacrimano gli occhi come alla Madonna di Civitavecchia… - cherrybovd : @voguefede madonna si, quando l’ho visto raccontare quell’aneddoto della canzone che gli faceva sentire sua nonna d… - Agent0fMidgard : Non mi ha fatto gli auguri che casso Madonna ma quanti anni ha -