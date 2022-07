globalistIT : - FabSor12 : @SalvoOlivo Wait wait, io non faccio i salti di gioia e non ho responsabilità anzi sarò l’unico che potrà votare o… - BansCollector : @TataFossati @Eh__tweet @v2Dark @elizabethmaci @PolScorr @La_manina__ Meloni, Salvini, M5S sono solo banali consegu… - mittdolcino : RT @marsigatto: Comunque vada, rivaluto Conte. @mittdolcino segnala un particolare inquietante: una portaerei USA si avvicina all'Italia. M… - marsigatto : Comunque vada, rivaluto Conte. @mittdolcino segnala un particolare inquietante: una portaerei USA si avvicina all'I… -

Nella cena di lavoro di ieri sera all'Eliseo il presidente francese Emmanuele il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman 'si sono congratulati per il rafforzamento degli scambi fra il ...In Francia per esempio il governo di Emmanuelha nazionalizzato EDF, il gigante dell'energia comprandone tutte le quote azionarie. Di fronte al pericolo di stagflazione " cioè di inflazione e ... Macron si avvicina al regime di Bin Salman: “Rafforziamo gli scambi con l’Arabia Saudita” Nella cena di lavoro di ieri sera all'Eliseo il presidente francese Emmanuel Macron e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman "si sono congratulati per il rafforzamento degli scambi fra il ...