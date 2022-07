"Ma non è che porta sfiga?": Bersani, ko tecnico in diretta tv (Di venerdì 29 luglio 2022) «Penso che con le battute stavolta non si vada avanti». Pierluigi Bersani manda in soffitta il famigerato, sfortunatissimo «Smacchiamo il giaguaro». Francesco Magnani se lo coccola in studio a L'aria che tira-Estate, su La7, sperando in un guizzo dell'ex segretario del Pd che andò a schiantarsi sulla "non vittoria" delle urne nel 2013. Bersani però sbuffa, ha lo sguardo corrucciato: «Lei il giaguaro, Enrico Letta ora gli occhi della tigre. Non è che i felini portino un po' di sfiga alla sinistra?», gli chiedono. E lui non può far altro che annuire, visibilmente depresso: «Penso anche io che la situazione non va presa da quel lato lì. La gente è preoccupata, secondo me adesso guarderà più le previsioni del tempo di quello che dirò io». Complimenti per la sincerità, perlomeno. «Qui si vince e si perde a seconda di chi va a votare e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) «Penso che con le battute stavolta non si vada avanti». Pierluigimanda in soffitta il famigerato, sfortunatissimo «Smacchiamo il giaguaro». Francesco Magnani se lo coccola in studio a L'aria che tira-Estate, su La7, sperando in un guizzo dell'ex segretario del Pd che andò a schiantarsi sulla "non vittoria" delle urne nel 2013.però sbuffa, ha lo sguardo corrucciato: «Lei il giaguaro, Enrico Letta ora gli occhi della tigre. Non è che i felini portino un po' dialla sinistra?», gli chiedono. E lui non può far altro che annuire, visibilmente depresso: «Penso anche io che la situazione non va presa da quel lato lì. La gente è preoccupata, secondo me adesso guarderà più le previsioni del tempo di quello che dirò io». Complimenti per la sincerità, perlomeno. «Qui si vince e si perde a seconda di chi va a votare e ...

Anto_Giovinazzi : “Voi siete la squadra Rossa, appassionati, non vi arrenderete mai! La mia fermata sta arrivando, mi è piaciuto star… - Pontifex_it : Non saranno la corsa agli armamenti e le strategie di deterrenza a portare pace e sicurezza. Non c’è bisogno di chi… - pdnetwork : Nessuno ha ancora smentito i legami di Salvini con Mosca denunciati da @jacopo_iacoboni. Gli italiani hanno il diri… - LuigiRa71797000 : RT @2002MMAD0691: #zonabianca Trasmissione che non ho guardato Ho letto alcuni tweet notando che la #Lorenzin è stata citata spesso Suo cur… - Pol_Granata : @CorriereG Vabbè ma che c'entra? Lazaro è una trattativa concreta che è stata chiusa L'altra notizia pubblicata è… -