Ma l' artista ha ringraziato chi ha voluto aspettare la mezzanotte come previsto

Ld4yfly : raga è tutto quello che mi aspettavo ha salutato è stato educato e carinissimo è vero che ha ringraziato un fottio… -

Il Petilino

Sidney Pollack (oggi solamentenei credits) era reduce da Corvo Rosso non avrai il mio ... senza background, senza una voce guida riesce a raccontare tantissimo di un'epoca, di un'e ...Dopo aver doverosamenteRegione Umbria (Paola Agabiti), Fondazione Carit (Luigi Carlini)... Pagnotta sorride alla giovaneche ha scelto di rappresentare, in forma astratta, il ... Sold out e standing ovation per il ritorno di Amedeo Fusco in teatro Dopo la grande inaugurazione della nuova sede dell’accademia Aasa in via Castelfidardo 13, lì nei giorni scorsi si sono svolti gli esami nazionali per parrucchieri. A essere promosse al corso successi ...SOMMATINO. Ha riscosso un successo notevole la serata dedicata in Piazza Belvedere all’indimenticato artista sommatinese Stefano Caruano. Alla presenza del sindaco Salvatore Letizia ma anche dei paren ...