M5s, vince la linea Grillo: nessuna deroga al doppio mandato. Crimi, Taverna e Fico sono fuori (Di venerdì 29 luglio 2022) nessuna deroga alla regola del secondo mandato: passa la linea Grillo e finisce la corsa di Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, tra gli altri parlamentari eletti per due legislature. La decisione, riporta l'AdnKronos, sarebbe già stata comunicata ai parlamentari da Giuseppe Conte, che ieri aveva detto: "Stiamo discutendo in queste ore e risolveremo entro la settimana, anche per valorizzare esperienze e competenze". La decisione è arrivata oggi, dopo giorni di polemiche, ultimatum e smentite. Secondo alcune indiscrezioni, il fondatore del Movimento aveva minacciato di lasciare nel caso in cui il M5s avesse derogato al doppio mandato, una delle sue regole ...

