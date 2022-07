M5s | verso nessuna deroga al tetto dei due mandati Renzi | Alleanza solo su contenuti

raffaellapaita : Grazie Presidente #Draghi. Grazie per la dedizione e il prestigio che hai regalato al nostro Paese. Oggi è un gior… - Antonio_Tajani : Oggi con il Presidente Berlusconi e tutti gli alleati del centrodestra di governo. C'è grande preoccupazione dopo l… - Giovann00341278 : RT @Pinucci63757977: Il lugubre Padellaro: 'la domanda da fare a Enrico Letta,persona intelligente e capace,è perché ha deciso di avviarsi… - rafortrafort : @ilmessaggeroit vedute diverse ce ne sono ma alla onestà intellettuale del Messaggero verso il m5s francamente non credo - Rossano26669 : @PBurattini @BiondoNik Pierpa io credo che noi dobbiamo confrontarci anche con quella fetta di connazionali no-vax… -

- Conte avrebbe deciso di chiudere la partita in linea con il diktat di Grillo. Dal leader dei Cinquestelle inoltre nuove polemiche con il Pd: 'Impossibile un'alleanza con chi sta con Calenda e Iv', ......sui rotocalchi e nelle cancellerie anglosassoni il primo partito sospettato di "fuorigioco"... leader di Identità e democrazia, il rassemblement sovranista, ex, negli anni a Strasburgo ...Conte avrebbe deciso di chiudere la partita in linea con il diktat di Grillo. Dal leader dei Cinquestelle inoltre nuove polemiche con il Pd: "Impossibile un'alleanza con chi sta con Calenda e Iv", dic ...Lollobrigida spiega che 'nel nostro programma espliciteremo le nostre posizioni atlantiste. È un atto che va nettamente contro i desideri di Putin e che ci allinea perfettamente alla nostra storica co ...