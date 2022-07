M5S, Taverna: “Ho avuto e dato tanto, c’ero e ci sarò sempre” (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “È il momento di guardare avanti”. Paola Taverna si appresta a concludere l’avventura da parlamentare del M5S. La senatrice sta per completare il secondo mandato: senza deroghe, la carriera nel ‘palazzo’ si chiude tra poco. “Il Movimento 5 Stelle è figlio di una visione, un sogno che ha saputo farsi realtà portando nei palazzi la voce di chi non veniva ascoltato. Ringrazio tutti voi per avermi dato la possibilità di essere parte di quella voce in questi 10 anni. Sorrido pensando che forse l’eco delle mie urla contro il sistema e le sue storture continuerà a sentirsi ancora per qualche tempo a Palazzo Madama! Un’esperienza meravigliosa, che ho cercato di interpretare nel migliore dei modi, al servizio esclusivo del Paese, delle Istituzioni e dei nostri valori fondanti”, scrive su Facebook la vicepresidente vicaria del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “È il momento di guardare avanti”. Paolasi appresta a concludere l’avventura da parlamentare del M5S. La senatrice sta per completare il secondo man: senza deroghe, la carriera nel ‘palazzo’ si chiude tra poco. “Il Movimento 5 Stelle è figlio di una visione, un sogno che ha saputo farsi realtà portando nei palazzi la voce di chi non veniva ascoltato. Ringrazio tutti voi per avermila possibilità di essere parte di quella voce in questi 10 anni. Sorrido pensando che forse l’eco delle mie urla contro il sistema e le sue storture continuerà a sentirsi ancora per qualche tempo a Palazzo Madama! Un’esperienza meravigliosa, che ho cercato di interpretare nel migliore dei modi, al servizio esclusivo del Paese, delle Istituzioni e dei nostri valori fondanti”, scrive su Facebook la vicepresidente vicaria del ...

davidallegranti : Nessuna deroga nel M5S, il limite dei due mandati sarà rispettato. Al prossimo giro restano fuori dal Parlamento Ro… - Agenzia_Ansa : M5s: da Fico a Taverna, chi non può ricandidarsi per tetto mandati. Hanno due legislature anche Crimi, Bonafede, Da… - repubblica : M5S decide lo stop alle deroghe ai due mandati. Fico, Taverna, Crimi e Bonafede: ecco tutti i big esclusi dalla cor… - waldoo1970 : RT @CristinaMolendi: Se Dio vuole non ti vedremo più. Sei entrata nei palazzi della democrazia con la tua volgarità, la tua ignoranza e la… - maurizioTotti : RT @CristinaMolendi: Se Dio vuole non ti vedremo più. Sei entrata nei palazzi della democrazia con la tua volgarità, la tua ignoranza e la… -