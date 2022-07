M5S: per 'veterani' salta anche rotazione, no candidature in Ue o Regioni (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Non solo stop alla Camera e al Senato. Per i 'veterani' del M5S salta anche la possibilità di candidarsi nelle Regioni o in Europa e viceversa. Finisce dunque a prescindere la corsa per chi ha due mandati alle spalle: dunque nessun piano B, con un seggio a Bruxelles o nei Consigli regionali. A quanto apprende l'Adnkronos, infatti, il no alla deroga dei due mandati è a 360 gradi, non ammette alcuna eccezione. Era stato lo stesso Beppe Grillo nei mesi scorsi a lasciare aperto uno spiraglio, con poche righe in un post sul suo blog ma anche parlando con i vecchi volti del M5S: "Bèlin, guadagnate anche di più...", aveva scherzato con più d'uno. In realtà, fonti vicine al garante assicurano all'Adnkronos che il principio della rotazione non lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Non solo stop alla Camera e al Senato. Per i '' del M5Sla possibilità di candidarsi nelleo in Europa e viceversa. Finisce dunque a prescindere la corsa per chi ha due mandati alle spalle: dunque nessun piano B, con un seggio a Bruxelles o nei Consigli regionali. A quanto apprende l'Adnkronos, infatti, il no alla deroga dei due mandati è a 360 gradi, non ammette alcuna eccezione. Era stato lo stesso Beppe Grillo nei mesi scorsi a lasciare aperto uno spiraglio, con poche righe in un post sul suo blog maparlando con i vecchi volti del M5S: "Bèlin, guadagnatedi più...", aveva scherzato con più d'uno. In realtà, fonti vicine al garante assicurano all'Adnkronos che il principio dellanon lo ...

