M5s: chi sono i parlamentari incandidabili con il doppio mandato (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo la notizia che non ci sarà nessuna deroga alla regola del tetto dei due mandati del Movimento 5 stelle, non resta che da chiedersi dove finiranno i volti più noti del partito. Roberto Fico, Alfonso Bonafede, Paola Taverna, Federico D'Incà, Fabiana Dadone, Vito Crimi e Danilo Toninelli sono solo alcuni nomi di chi resterà fuori dai palazzi, dopo aver rappresentato in questi anni il M5s nei governi che si sono succeduti dal 2018 ad oggi. Uno di loro è il presidente della Camera dal governo Conte I, la terza carica più alta dello stato. Fico, nel 2005 fondò il meetup “Amici di Beppe Grillo” a Napoli, da cui poi è nato il Movimento. Nel 2018, gli viene affidato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il mandato esplorativo per formare un governo M5s e Partito Democratico: incarico che poi finirà in un nulla di fatto. C'è ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo la notizia che non ci sarà nessuna deroga alla regola del tetto dei due mandati del Movimento 5 stelle, non resta che da chiedersi dove finiranno i volti più noti del partito. Roberto Fico, Alfonso Bonafede, Paola Taverna, Federico D'Incà, Fabiana Dadone, Vito Crimi e Danilo Toninellisolo alcuni nomi di chi resterà fuori dai palazzi, dopo aver rappresentato in questi anni il M5s nei governi che sisucceduti dal 2018 ad oggi. Uno di loro è il presidente della Camera dal governo Conte I, la terza carica più alta dello stato. Fico, nel 2005 fondò il meetup “Amici di Beppe Grillo” a Napoli, da cui poi è nato il Movimento. Nel 2018, gli viene affidato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ilesplorativo per formare un governo M5s e Partito Democratico: incarico che poi finirà in un nulla di fatto. C'è ...

M5S_Senato : Chi vota il Movimento Cinque Stelle voterà quella persona che, tre mesi dopo l'inizio della pandemia, ci ha permess… - Ettore_Rosato : “Corriamo da soli e vinceremo più collegi del #M5s. Non si possono lasciare gli elettori orfani di una proposta se… - borghi_claudio : Dopo una settimana dalla botta l'unica cosa che il PD è riuscito a mettere insieme è l'ideona di far incitare all'a… - italiaserait : Conte: “La regola del doppio mandato resta. Grazie a chi, in uscita, ha lottato contro tutto e tutti per il M5S” - scatto_da_fermo : RT @grotondi: Chi crede che Pd e M5S andranno separati nei collegi? Cento anime belle e un paio di Micromega firmeranno un appello per ferm… -