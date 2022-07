M5s, Appendino verso la candidatura: la condanna colposa e il “mandato 0” salvano una delle big del Movimento (Di venerdì 29 luglio 2022) L’annuncio è arrivato: non ci sarà una deroga alla regola dei due mandati. Ora i vertici del Movimento 5 Stelle dovranno fare i conti con i big che dovranno essere accompagnati alla porta. Roberto Fico e Paola Taverna, ma anche Danilo Toninelli, Virginia Raggi, Federico D’Incà e Vito Crimi. I grandi nomi rimasti su cui basare la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre sono ridotti ai minimi storici. Per questo motivo, quei pochi assumono sempre più importanza. Tra questi c’è anche quello dell’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino. Le fondamenta del suo futuro politico si basano su due clausole che hanno rivoluzionato la storia recente dei pentastellati: quella del cosiddetto “mandato 0” e quella relativa alle condanne penali. Il “mandato 0” Nell’estate del 2019, l’ex capo ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) L’annuncio è arrivato: non ci sarà una deroga alla regola dei due mandati. Ora i vertici del5 Stelle dovranno fare i conti con i big che dovranno essere accompagnati alla porta. Roberto Fico e Paola Taverna, ma anche Danilo Toninelli, Virginia Raggi, Federico D’Incà e Vito Crimi. I grandi nomi rimasti su cui basare la campagna elettorale in vistaelezioni del 25 settembre sono ridotti ai minimi storici. Per questo motivo, quei pochi assumono sempre più importanza. Tra questi c’è anche quello dell’ex sindaca di Torino, Chiara. Le fondamenta del suo futuro politico si basano su due clausole che hanno rivoluzionato la storia recente dei pentastellati: quella del cosiddetto “0” e quella relativa alle condanne penali. Il “0” Nell’estate del 2019, l’ex capo ...

