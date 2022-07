(Di venerdì 29 luglio 2022) di Erika Noschese Il. Si èquesta mattina, poco dopo il suo ricovero in ospedale, ilClaii di Salerno, Gianfranco. Da sempre legato alenogastronomia, tanti i progetti che ha portato avanti nel tempo. Per diverse settimane è stato ricoverato in ospedale a causa di una brutta frattura. Questa mattina le sue condizioni di salute sono peggiorate e si è reso necessario il ricovero in ospedale. Da poco si era avvicinato concretamente alpolitica, grazie al Azione il partito con il quale era tesserato. Consiglia

LCronache : Lutto nel mondo della Claai, si è spento il presidente Ferrigno - F_Capalbo_1911 : @ziaiaia3 '....nel nero, nel lutto di sempre, sulla sua soglia che aspetta il marito che torna dai campi' - infoitcultura : Lutto nel cinema, la star è venuta a mancare all'improvviso - cronacacampania : Lutto nel mondo della polizia per la morte del vicequestore Leonardo Leone: aveva 54 anni - Luccaindiretta - GimmiFilippi : RT @TV2000it: ??Lutto nel mondo della cultura Addio a Pietro #Citati, morto a 92 anni Scrittore e critico letterario, scavò nelle vite dei g… -

... LA FAVOLA DI ORFEO Domenica 31 luglio 2022, ore 21.00 Centro Culturale Nostr@domus Felicità,... Ènostro paese per la prima volta e per l'occasione gli impresari gli mettono insieme una band, ...... il mondo del cinema è aper la scomparsa dell'attrice statunitense. La donna si è spenta, ... Nata il 3 dicembre 1941 a Indianola,Mississippi, è stata anche un simbolo per il popolo di colore.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...A 79 anni si è spenta Franca Maestripieri, volontaria della Croce Verde. Aveva una forte passione per la pallacanestro Il mondo del volontariato pistoiese piange la scomparsa all’età di 79 anni di Fra ...