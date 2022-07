Lotito chiama Cairo | «Urba’ | DeLa e Gravina c’hanno fregati» «Il Bari lo volevo io»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 luglio 2022) “Pronto…, ce sei? Me senti?” (silenzio) “Lo so che ce sei, Urbà. Te riconosco dall’asma, su. C’hai il rantolo” “Avevo preso il Ventolin, bah”. “Sta bono” “Avevo bloccato il tuo numero. Ieri mi sono iscritto pure sul sito del governo per non essere infastidito da te e da quelli dell’Enel. Come hai fatto Claudio?” “Con me, quando pensano d’aver preso la vacca per le zinne in realtà prendono un toro per le palle. Non lo sai? Tu di tori te ne intendi…” “Che vuoi? Ho due giornali da dirigere, non ho tempo. Sto dettando alla Gazzetta la vera storia delle perversioni sessuali di quell’infame di Belotti” “E che vojo… Aurelio c’ha, Urbà. Lui e coso,” “Lasciamo stare, è un momentaccio. C’ho i sottoposti che mino ‘testa de cazzo’, Mentana che mi sfotte in tv. Io gli pago lo stipendio e quello mi ...