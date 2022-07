L’orologio svizzero della sinistra: in un giorno pagine invase dal presunto caso Lega-Russia (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug – Sì, è un orologio svizzero, quello della sinistra. L’orologio del fango, nello specifico. Scatta – guarda caso – puntualissimo, sempre quando cominciano le campagne elettorali. L’orologio svizzero della sinistra e la “Russia che fa cadere Draghi” Già ieri c’erano state esternazioni ai limiti del ridicolo. Dal “vogliamo sapere” di Enrico Letta alle sue origini, ovvero il presunto “scoop” de La Stampa. Su quelle esternazioni, oggi i giornali pubblicano spesso nella home, talvolta addirittura in primo piano, una notizia smentita da fonti “tecniche”, come abbiamo fatto notare anche noi. Tgcom, ma perfino Agi ed Ansa, stamattina affollano le home con “lo scandalo”. E qualcuno riconosce anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug – Sì, è un orologio, quellodel fango, nello specifico. Scatta – guarda– puntualissimo, sempre quando cominciano le campagne elettorali.e la “che fa cadere Draghi” Già ieri c’erano state esternazioni ai limiti del ridicolo. Dal “vogliamo sapere” di Enrico Letta alle sue origini, ovvero il“scoop” de La Stampa. Su quelle esternazioni, oggi i giornali pubblicano spesso nella home, talvolta addirittura in primo piano, una notizia smentita da fonti “tecniche”, come abbiamo fatto notare anche noi. Tgcom, ma perfino Agi ed Ansa, stamattina affollano le home con “lo scandalo”. E qualcuno riconosce anche ...

