L’ombra della Russia dietro l’aumento degli sbarchi per favorire la campagna elettorale della destra

(Di venerdì 29 luglio 2022) Barconi carichi di migranti che partono dalla Libia e vengono spediti in Italia con tempismo sospetto, mentre si consuma la crisi di governo e nel nostro Paese inizia a tirare aria di cambiamento verso. La Cirenaica diventa un “cannone puntato sulla”, riferisce a Repubblica una fonte dei nostri apparati di sicurezza, e aggiunge: “L’immigrazione è forse l’arma più potente per chi ha interesse a destabilizzare e, dunque, a interferire sul voto di settembre”. Chi ci sarebbe? Secondo i dati del dipartimentoPubblica Sicurezza glisono aumentati vertiginosamente, e le imbarcazioni provengono principalmente dalle zone di Derna e Tobruk, la fascia costiera sotto il controllo delle milizie del generale Haftar supportate dai ...

