SecolodItalia1 : Lollobrigida: «FdI è garante della linea atlantista. Le “ombre russe”? Mi pare che Gabrielli abbia già smentito»… - Newsinunclick : 'L'Italia ha bisogno di un governo forte. Noi siamo pronti'. Così, in un tweet, il capogruppo alla Camera dei Depu… - Newsinunclick : Elezioni, Lollobrigida (FdI): “Noi siamo pronti” - Tribonacci1 : RT @Willi_Shake_01: #IoNonDimentico - Runzulli (FI), Salvini (Lega), Forza Italia, Tajani (FI), Lollobrigida (FdI). - PoliticaNewsNow : Elezioni, Lollobrigida (FdI): 'Noi siamo pronti' -

ilmessaggero.it

Il capogruppo di, Francesco, è più prudente: "La richiesta di verifica è legittima. Confido che nessuna insinuazione trovi riscontro, che nessuno abbia remato contro l'Italia e l'...Nella sede dic'erano gli azzurri Gregorio Fontana, Roberto Occhiuto e Alessandro Sorte, il leghista Luigi Augussori: a fare gli onori di casa Ignazio La Russa, Francescoe Giovanni ... FdI, Lollobrigida: «Legami Russia-Lega Vicende internazionali da chiarire» 'Io ho lavorato e lavoro per la pace e per cercare di fermare questa maledetta guerra. Figurati se vado a parlare di ministri e viceministri, ...Un diplomatico russo in Italia avrebbe chiesto al consulente della Lega Capuano se la Lega era intenzionata a lasciare il governo. Gabrielli: l’intelligence italiana non c’entra ...