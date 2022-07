Locorotondo | tre quintali di libri incendiati Nella notte

(Di venerdì 29 luglio 2022) La segnalazione, in piena, è giunta da Wardapark data la coltre di fumo che si vedeva da via Cisternino. In territorio didati alle fiamme circa tredi, molti dei quali ancora nelle confezioni in cellophane. Intervento dei vigili del fuoco. L'articolo: tredi proviene da Noi Notizie..

Locorotondo: in fiamme circa 3 quintali di libri. Intervento dei Vigili del Fuoco