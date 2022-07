Lo sai come si usa lo scovolino tra i denti? (Di venerdì 29 luglio 2022) In Italia quasi una persona su dieci, l’8.2 per cento della popolazione, è vegetariana o vegana. A rivelarlo è stato il Rapporto Italia 2021 dell’Eurispes. Il dato è incoraggiante. Soprattutto in un momento come questo in cui la parola “carestia” è ogni giorno sui giornali per via della crisi del grano innescata dalla guerra in Ucraina. Guardiamo, quindi, con piacere all’uscita del libro del più noto tra gli chef d’Oltre Manica, Jamie Oliver, che il 27 settembre esce anche in Italia con La mia cucina veg (Tea). Can’t wait, non vediamo l’ora! Intanto sorridiamo, come ci sprona la coach del sorriso, Clotilde Austoni. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 29 luglio 2022) In Italia quasi una persona su dieci, l’8.2 per cento della popolazione, è vegetariana o vegana. A rivelarlo è stato il Rapporto Italia 2021 dell’Eurispes. Il dato è incoraggiante. Soprattutto in un momentoquesto in cui la parola “carestia” è ogni giorno sui giornali per via della crisi del grano innescata dalla guerra in Ucraina. Guardiamo, quindi, con piacere all’uscita del libro del più noto tra gli chef d’Oltre Manica, Jamie Oliver, che il 27 settembre esce anche in Italia con La mia cucina veg (Tea). Can’t wait, non vediamo l’ora! Intanto sorridiamo,ci sprona la coach del sorriso, Clotilde Austoni. ...

Jennanonpusent1 : RT @Adriana35401416: Stiamo urgentemente cercando mail a cui inviare copia digitale EP perché come sai una volta scaricate su ITUNES valgon… - FulvioVigilante : @francuccio44 Ah si si ma sai vedendo come stanno lavorando sabato pioverà tanto quindi vogliono essere preparati per la domenica - 618Q1 : RT @itsme3791: 25/07/22??ItaGlia “IL VACCINO* cov1d È COME UNA SCATOLA DI CIOCCOLATINI: NON SAI MAI CHE QUELLO CHE TI CAPITA”. (cit.)???????? h… - _GiaGi_ : tu sai, sei come me, tieni i pensieri per te - imnotmartiii : @TOMBASS3T SAI CHE MUOIO CHIATTO COME HOMER -