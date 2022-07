Liverpool-Manchester City domani in tv: orario e diretta streaming FA Community Shield 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) Il programma con l’orario e la diretta streaming di Liverpool-Manchester City, FA Community Shield 2022. Le due grandi protagoniste della scorsa stagione se la vedranno in quello che si prospetta come antipasto di un’altra annata tutta da vivere. Klopp e Guardiola si contenderanno dunque il primo trofeo della nuova stagione. Chi avrà la meglio? Appuntamento nella giornata di domani, sabato 30 luglio, alle ore 18:00. Il match sarà trasmesso in diretta da DAZN: sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Il programma con l’e ladi, FA. Le due grandi protagoniste della scorsa stagione se la vedranno in quello che si prospetta come antipasto di un’altra annata tutta da vivere. Klopp e Guardiola si contenderanno dunque il primo trofeo della nuova stagione. Chi avrà la meglio? Appuntamento nella giornata di, sabato 30 luglio, alle ore 18:00. Il match sarà trasmesso inda DAZN: sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e inattraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. SportFace.

luca_passaro : @ParticipioPart I reds devil sono il Manchester United, quelli del Liverpool sono i reds. - frenk1899 : Ogni tanto sfogliando vecchie riviste mi capita di pensare a cos'era quel Milan,il quarto con l'Ajax nel 2003 e la… - LinnersWosers : Favorite transfer this summer? Robert Lewandowski ?? Barcelona Erling Haaland ?? Manchester City Darwin Nunez… - infobetting : RT @infobetting: Liverpool-Manchester City (Community Shield, 30 luglio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, diretta streaming https:… - InfobettingOdds : RT @infobetting: Liverpool-Manchester City (Community Shield, 30 luglio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, diretta streaming https:… -