LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: meno di 45 chilometri al traguardo, fuga allo sprint intermedio (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19 In gruppo pedala bene la maglia gialla Marianne Vos, sempre nelle primissime posizioni. 15.16 Il gruppo transita con un ritardo di 1’27” dalle fuggitive. 15.15 Siamo al momento dello sprint intermedio di Urmatt: non c’è volata tra le fuggitive, transita per prima Tamara Dronova-Balabolina (Roland Cogeas Edelweiss). 15.13 Continuano a lavorare bene le 14 in testa, che si dispongono in doppia fila per collaborare nel modo migliore. 15.11 Appena scollinate le due ore di corsa. Media oraria che si aggira sui 40,9 km/h. 15.09 Sotto la spinta della UAE Team ADQ, il plotone si è riportato a 1’12” da Audrey Cordon-Ragot, Sheyla Gutierrez, Christine Majerus, Marie Le Net, Anna Henderson, Franziska Koch, Tiffany Cromwell, Ruby Gannon-Roseman, Sandra Alonso, Silke Smulders, Kathrin ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.19 In gruppo pedala bene la maglia gialla Marianne Vos, sempre nelle primissime posizioni. 15.16 Il gruppo transita con un ritardo di 1’27” dalle fuggitive. 15.15 Siamo al momento dellodi Urmatt: non c’è volata tra le fuggitive, transita per prima Tamara Dronova-Balabolina (Roland Cogeas Edelweiss). 15.13 Continuano a lavorare bene le 14 in testa, che si dispongono in doppia fila per collaborare nel modo migliore. 15.11 Appena scollinate le due ore di corsa. Media oraria che si aggira sui 40,9 km/h. 15.09 Sotto la spinta della UAE Team ADQ, il plotone si è riportato a 1’12” da Audrey Cordon-Ragot, Sheyla Gutierrez, Christine Majerus, Marie Le Net, Anna Henderson, Franziska Koch, Tiffany Cromwell, Ruby Gannon-Roseman, Sandra Alonso, Silke Smulders, Kathrin ...

