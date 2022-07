LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: in 14 in fuga, gruppo a 1’25” (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Il gruppo maglia gialla ha accelerato nel tratto in discesa. Ora è a 1’25” dalle fuggitive. 14.57 La Lowden si rialza in discesa e viene riassorbita dalle altre 13 attaccanti. 14.54 Il gruppo è scollinato con 2’03” di ritardo dalla britannica. Mancano 60 chilometri. 14.53 Con questo GPM la Lowden sale al quarto posto provvisorio della classifica delle scalatrici: 1 – GERRITSE Femke 9 1 2 – DEMAY Coralie 5 – 3 – ASENCIO Laura 5 – 4 new LOWDEN Joscelin 5 5 5 ?1 REUSSER Marlen 4 – 14.52 La britannica si prende anche il Col de Grendelbruch, incamerando altri tre punticini. Marie Le Net seconda, Kathrin Hammes terza. 14.51 Scatto di Joscelin Lowden (Uno-X) nel gruppo di testa, per andarsi a prendere qualche altro punticino valido per la maglia ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Ilmaglia gialla ha accelerato nel tratto in discesa. Ora è a” dalle fuggitive. 14.57 La Lowden si rialza in discesa e viene riassorbita dalle altre 13 attaccanti. 14.54 Ilè scollinato con 2’03” di ritardo dalla britannica. Mancano 60 chilometri. 14.53 Con questo GPM la Lowden sale al quarto posto provvisorio della classifica delle scalatrici: 1 – GERRITSE Femke 9 1 2 – DEMAY Coralie 5 – 3 – ASENCIO Laura 5 – 4 new LOWDEN Joscelin 5 5 5 ?1 REUSSER Marlen 4 – 14.52 La britannica si prende anche il Col de Grendelbruch, incamerando altri tre punticini. Marie Le Net seconda, Kathrin Hammes terza. 14.51 Scatto di Joscelin Lowden (Uno-X) neldi testa, per andarsi a prendere qualche altro punticino valido per la maglia ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - i94louist : spero che nel prossimo tour Louis canti defenceless perché ho bisogno di sentire la versione live. - zazoomblog : LIVE Tour de France femminile tappa di oggi in DIRETTA: la fuga prova ad andare via sul Col de Klingenthal -… - cwtchar : RT @louflowhar: vi rendete conto di quante canzoni di harry non abbiamo sentito live per colpa del fatto che non abbiamo avuto un cazzo di… - artvgirl : RT @louflowhar: vi rendete conto di quante canzoni di harry non abbiamo sentito live per colpa del fatto che non abbiamo avuto un cazzo di… -