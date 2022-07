LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, si ritira anche Martina Alzini (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.15 Secondo ritiro di giornata per un’italiana dopo quello di Eleonora Camilla Gasparrini (Valcar – Travel & Service). 14.12 Da segnalare un altro ritiro azzurro, si tratta di Martina Alzini (Cofidis Women Team). 14.09 Percorsi sinora più di 40 km. 14.06 Al momento è il team Jumbo-Visma a dettare il ritmo nel gruppo. 14.03 anche le due atlete precedentemente menzionate hanno recuperato il distacco, il gruppo procede dunque compatto in questa fase. 14.00 Longo Borghini recupera il distacco e rientra dunque nel plotone. 13.57 Longo Borghini, Cordon-Ragot e la statunitense Leah Thomas si ritrovano nelle retrovie del plotone, in ritardo di 30? da quest’ultimo. 13.54 Ecco le immagini del problema meccanico ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 Secondo ritiro di giornata per un’italiana dopo quello di Eleonora Camilla Gasparrini (Valcar – Travel & Service). 14.12 Da segnalare un altro ritiro azzurro, si tratta di(Cofidis Women Team). 14.09 Percorsi sinora più di 40 km. 14.06 Al momento è il team Jumbo-Visma a dettare il ritmo nel. 14.03le due atlete precedentemente menzionate hanno recuperato il distacco, ilprocede dunquein questa fase. 14.00 Longo Borghini recupera il distacco e rientra dunque nel plotone. 13.57 Longo Borghini, Cordon-Ragot e la statunitense Leah Thomas si ritrovano nelle retrovie del plotone, in ritardo di 30? da quest’ultimo. 13.54 Ecco le immagini del problema meccanico ...

juventusfc : ???? Siamo live su @Twitch_Italy con Alex Sandro direttamente dal nostro tour negli Stati Uniti ???? Ci trovi qui ????… - louflowhar : vi rendete conto di quante canzoni di harry non abbiamo sentito live per colpa del fatto che non abbiamo avuto un c… - lttlfrkharry : RT @ltwtmvnson: per la prima tappa del tour eravamo quasi in 200k a guardare il concerto dalle live instagram, tiktok, twitter, le video ch… - ltwtmvnson : per la prima tappa del tour eravamo quasi in 200k a guardare il concerto dalle live instagram, tiktok, twitter, le… - zazoomblog : LIVE Tour de France femminile tappa di oggi in DIRETTA: comincia la sesta frazione; si ritira Gasparrini - #France… -