LIVE Sinner-Carballes Baena 2-1, ATP Umago in DIRETTA: break in avvio dell’italiano (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Gran prima centrale di Sinner. 2-1 break IMMEDIATO DI Sinner 15-40 DUE PALLE break Sinner! 15-30 Carballes Baena si prende il punto chiudendo con il diritto incrociato: in corridoio il rovescio di Sinner. 0-30 Il classe 2001 trova una gran risposta di rovescio. 0-15 CHIUSURA A VOLO DI Sinner! Gran rovescio lungolinea ad aprirsi il campo dell’italiano. 1-1 Serve&volley dell’italiano. 40-15 Ottimo servizio di Sinner. 30-15 Vincente di diritto lungolinea dello spagnolo. 30-0 Scappa via la risposta di Carballes Baena. 15-0 Sinner spinge con il diritto in ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Gran prima centrale di. 2-1IMMEDIATO DI15-40 DUE PALLE! 15-30si prende il punto chiudendo con il diritto incrociato: in corridoio il rovescio di. 0-30 Il classe 2001 trova una gran risposta di rovescio. 0-15 CHIUSURA A VOLO DI! Gran rovescio lungolinea ad aprirsi il campo. 1-1 Serve&volley. 40-15 Ottimo servizio di. 30-15 Vincente di diritto lungolinea dello spagnolo. 30-0 Scappa via la risposta di. 15-0spinge con il diritto in ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Umago 2022 - Jannik Sinner cerca la semifinale contro Franco Agamenone che ha battuto Marco Cecc… - EHEAAOO : RT @toMMilanello: ?????? A #Umago ci sono i quarti di finale. E c’è tantissima Italia. Alle 16:00 apre il derby #Cecchinato vs #Agamenone; a… - toMMilanello : ?????? A #Umago ci sono i quarti di finale. E c’è tantissima Italia. Alle 16:00 apre il derby #Cecchinato vs… - marioboc17 : ATP 250 Umag QFs Alcaraz (1) vs Bagnis Zapata Miralles vs Zeppieri Cecchinato vs Agamenone Carballes Baena vs Sinn… - Catta232 : Questi me li immagino annoiati sul divano, ad un certo punto gli arriva la notifica 'Sinner si è spaccato il malleo… -