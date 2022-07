LIVE – Paolini-Golubic 0-1, quarti di finale Wta Varsavia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 29 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Paolini-Golubic, incontro valevole per i quarti di finale del torneo Wta 250 di Varsavia 2022 (terra rossa). Jasmine è in cerca della sua seconda semifinale di fila dopo quella raggiunta la scorsa settimana al Palermo Ladies Open. Per farlo dovrà superare la concorrenza della svizzera. giocatrice che le ha sempre dato molto fastidio a causa del suo tennis molto vario ed imprevedibile. L’azzurra è in svantaggio per 2-0 negli scontri diretti (1-0 il bilancio sulla terra) ma secondo i bookmakers partirà leggermente favorita. Per lei sarà fondamentale eliminare i troppi passaggi a vuoto avuti al secondo turno contro la francese Burel. Per la vincitrice c’è in palio comunque un penultimo atto molto ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo Wta 250 di(terra rossa). Jasmine è in cerca della sua seconda semidi fila dopo quella raggiunta la scorsa settimana al Palermo Ladies Open. Per farlo dovrà superare la concorrenza della svizzera. giocatrice che le ha sempre dato molto fastidio a causa del suo tennis molto vario ed imprevedibile. L’azzurra è in svantaggio per 2-0 negli scontri diretti (1-0 il bilancio sulla terra) ma secondo i bookmakers partirà leggermente favorita. Per lei sarà fondamentale eliminare i troppi passaggi a vuoto avuti al secondo turno contro la francese Burel. Per la vincitrice c’è in palio comunque un penultimo atto molto ...

