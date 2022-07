LIVE – Newcastle-Atalanta 1-0, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di venerdì 29 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Newcastle-Atalanta, amichevole precampionato 2022. A poche settimane dall’inizio della Serie A 2022/2023 i nerazzurri di Gasperini saranno impegnati in un test internazionale contro il Newcastle. Appuntamento oggi, venerdì 29 luglio, alle ore 20.45. Chi vincerà? Scopriamolo assieme. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Newcastle-Atalanta 1-0 (39? rig. Wood) 45? – Finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi: Newcastle 1 – Atalanta 0. 39? – Padroni di casa in vantaggio. In rete Wood da calcio di rigore. 31? – Prova il tiro Koopmeiners, ma il ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Ladi. A poche settimane dall’inizio della Serie A/2023 i nerazzurri di Gasperini saranno impegnati in un test internazionale contro il. Appuntamento oggi, venerdì 29 luglio, alle ore 20.45. Chi vincerà? Scopriamolo assieme. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA1-0 (39? rig. Wood) 45? – Finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi:1 –0. 39? – Padroni di casa in vantaggio. In rete Wood da calcio di rigore. 31? – Prova il tiro Koopmeiners, ma il ...

