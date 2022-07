LIVE Cecchinato-Agamenone, ATP Umago in DIRETTA: derby azzurro delle sorprese, in gioco l’accesso alla semifinale (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP 250 di Umago tra Marco Cecchinato e Franco Agamenone. E’ ancora tempo di derby azzurro, che questa volta vale l’approdo alle semifinali della kermesse su terra rossa croata. Si sfidano le due sorprese italiane di questa settimana, entrambi provenienti dal tabellone di qualificazione. Il vincente sfiderà in semifinale uno tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carballes Baena. Cecchinato, trentenne palermitano, è scivolato oltre la centocinquantesima posizione del ranking ATP, e sta cercando un guizzo che gli consenta di rientrare tra i primi cento del mondo. ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di quarti di finale dell’ATP 250 ditra Marcoe Franco. E’ ancora tempo di, che questa volta vale l’approdo alle semifinali della kermesse su terra rossa croata. Si sfidano le dueitaliane di questa settimana, entrambi provenienti dal tabellone di qualificazione. Il vincente sfiderà inuno tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carballes Baena., trentenne palermitano, è scivolato oltre la centocinquantesima posizione del ranking ATP, e sta cercando un guizzo che gli consenta di rientrare tra i primi cento del mondo. ...

