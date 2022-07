LIVE Cecchinato-Agamenone 2-6, ATP Umago in DIRETTA: l’italoargentino si aggiudica il primo parziale (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO SET 6-2 primo SET Agamenone. Con il primo ACE del match il tennista del TC Lecce porta a casa meritatamente il primo parziale. 40-15 Due set point Agamenone. Servizio e schiaffo di dritto di Franco, che si procura due palle set. 30-15 Buona difesa dell’italoargentino, che raccoglie l’ennesimo errore dell’avversario. 15-15 A sorpresa serve and volley vincente di Agamenone. 0-15 Gran rovescio lungolinea seguito dal drop vincente. Cecchinato non molla il set. 5-2 Doppio break Agamenone. l’italoargentino spinge a tutta sulla seconda dell’avversario e conquista il secondo break consecutivo. Dopo il cambio di campo servirà ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDO SET 6-2SET. Con ilACE del match il tennista del TC Lecce porta a casa meritatamente il. 40-15 Due set point. Servizio e schiaffo di dritto di Franco, che si procura due palle set. 30-15 Buona difesa del, che raccoglie l’ennesimo errore dell’avversario. 15-15 A sorpresa serve and volley vincente di. 0-15 Gran rovescio lungolinea seguito dal drop vincente.non molla il set. 5-2 Doppio breakspinge a tutta sulla seconda dell’avversario e conquista il secondo break consecutivo. Dopo il cambio di campo servirà ...

zazoomblog : LIVE – Cecchinato-Agamenone 2-1 quarti di finale Atp Umago 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Cecchinato-Agamenone… - zazoomblog : LIVE Cecchinato-Agamenone 2-3 ATP Umago in DIRETTA: arriva il break dell’italoargentino - #Cecchinato-Agamenone… - bathmubasher7 : Marco Cecchinato vs Agamenone Franco Live Stream - zazoomblog : LIVE – Cecchinato-Agamenone 1-1 quarti di finale Atp Umago 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Cecchinato-Agamenone… - NedjaNav_55x : Cecchinato vs Agamenone en directo HD Cecchinato vs Agamenone live in HD -