LIVE Cecchinato-Agamenone 2-3, ATP Umago in DIRETTA: arriva il break dell’italoargentino (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla del doppio break Agamenone. In corridoio il dritto di Cecchinato. 30-30 Che recupero dell’italoargentino, che in corsa trova il guizzo per colpire un lob precisissimo. 30-15 Risposta profonda ed aggressiva di Agamenone. 30-0 Servizio in kick e dritto vincente del siciliano. 15-0 Palla corta e passante a segno per Cecchinato. 4-2 Game Agamenone. Scappa via la risposta di dritto di Cecchinato. Conferma il break l’italoargentino. 40-15 Prima centrale vincente di Agamenone, che si guadagna due palle del 4-2. 30-15 Decolla il rovescio del numero 151 ATP. 15-15 Fuori di poco la risposta di dritto di Cecchinato. 0-15 Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Palla del doppio. In corridoio il dritto di. 30-30 Che recupero, che in corsa trova il guizzo per colpire un lob precisissimo. 30-15 Risposta profonda ed aggressiva di. 30-0 Servizio in kick e dritto vincente del siciliano. 15-0 Palla corta e passante a segno per. 4-2 Game. Scappa via la risposta di dritto di. Conferma ill’italoargentino. 40-15 Prima centrale vincente di, che si guadagna due palle del 4-2. 30-15 Decolla il rovescio del numero 151 ATP. 15-15 Fuori di poco la risposta di dritto di. 0-15 Il ...

bathmubasher7 : Marco Cecchinato vs Agamenone Franco Live Stream - zazoomblog : LIVE – Cecchinato-Agamenone 1-1 quarti di finale Atp Umago 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Cecchinato-Agamenone… - NedjaNav_55x : Cecchinato vs Agamenone en directo HD Cecchinato vs Agamenone live in HD - apeindiana : RT @federtennis: Pronti a sostenere i nostri italiani?! ?? Varsavia ???? - LIVE alle 13 circa su @SuperTennisTv #Paolini ?? Golubic Umag ????… - federtennis : Pronti a sostenere i nostri italiani?! ?? Varsavia ???? - LIVE alle 13 circa su @SuperTennisTv #Paolini ?? Golubic U… -