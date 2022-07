L'Italia travolge il Suriname all'esordio nelle Olimpiadi di scacchi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Parte con il piede giusto l'avventura dell'Italia alle Olimpiadi di scacchi in corso a Chennai, in India. Nella prima giornata del torneo gli azzurri si sono sbarazzati, sia nella sezione Open che in quella femminile, del Suriname con un doppio 4-0. Il sorteggio con il piccolo Stato dell'America del Sud, che occupa le posizioni 119 (Open) e 105 (femminile) del tabellone (l'Italia è rispettivamente numero 26 e numero 25), è stato benevolo con la carovana tricolore che, in ogni caso, ha mantenuto la giusta concentrazione evitando passi falsi e possibili sorprese negative. Gli scacchisti Italiani della squadra Open, guidati dal tecnico olandese van Wely, hanno registrato tre vittorie nette, quelle di Vocaturo, Sonis e Lodici, con l'ultimo successo arrivato grazie ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Parte con il piede giusto l'avventura dell'allediin corso a Chennai, in India. Nella prima giornata del torneo gli azzurri si sono sbarazzati, sia nella sezione Open che in quella femminile, delcon un doppio 4-0. Il sorteggio con il piccolo Stato dell'America del Sud, che occupa le posizioni 119 (Open) e 105 (femminile) del tabellone (l'è rispettivamente numero 26 e numero 25), è stato benevolo con la carovana tricolore che, in ogni caso, ha mantenuto la giusta concentrazione evitando passi falsi e possibili sorprese negative. Glistini della squadra Open, guidati dal tecnico olandese van Wely, hanno registrato tre vittorie nette, quelle di Vocaturo, Sonis e Lodici, con l'ultimo successo arrivato grazie ...

Agenzia_Italia : L'Italia travolge il Suriname all'esordio nelle Olimpiadi di #scacchi ?? - 85AleFrau : L'Italia travolge il Suriname all'esordio nelle Olimpiadi di #scacchi - CarlottaRossi11 : Pallavolo Eyof maschile - L'Italia travolge la Turchia e va in finale (video ultimo punto) - iVolleymagazine : Pallavolo Eyof maschile - L'Italia travolge la Turchia e va in finale (video ultimo punto) - RobertaVestri : RT @DonatellaNicit4: Tutto si travolge,ma i morti non si vedono. Il mio paese è l'Italia, o nemico più straniero e io canto il suo popolo,… -