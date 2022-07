L’Italia guidi il progetto per gli elicotteri di domani. L’auspicio di Mulè (Di venerdì 29 luglio 2022) L’Italia si candida alla leadership del progetto per l’elicottero di domani. A dirlo, al Sole 24 ore, è il sottosegretario della Difesa Giorgio Mulè: “Mettiamo la parola fine a ogni indugio, incertezza o peggio ancora resistenza. Possiamo diventare capofila in Europa dell’elicottero di un futuro ormai prossimo”, riferendosi al progetto della Sikorsky – Lockheed Martin del Next generation fast helicopter (Ngfh), che prende le mosse dall’analoga proposta per il programma militare dell’Esercito degli Stati Uniti, Futur vertical lift. La proposta segue il programma avviato da sei Paesi della Nato per un nuovo elicottero, il Next generation rotorcraft capability (Ngrc). L’elicottero del domani Negli Stati Uniti, la Sikorsky – Lockheed Martin partecipa alla gara indetta dallo Us Army basati ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 luglio 2022)si candida alla leadership delper l’elicottero di. A dirlo, al Sole 24 ore, è il sottosegretario della Difesa Giorgio: “Mettiamo la parola fine a ogni indugio, incertezza o peggio ancora resistenza. Possiamo diventare capofila in Europa dell’elicottero di un futuro ormai prossimo”, riferendosi aldella Sikorsky – Lockheed Martin del Next generation fast helicopter (Ngfh), che prende le mosse dall’analoga proposta per il programma militare dell’Esercito degli Stati Uniti, Futur vertical lift. La proposta segue il programma avviato da sei Paesi della Nato per un nuovo elicottero, il Next generation rotorcraft capability (Ngrc). L’elicottero delNegli Stati Uniti, la Sikorsky – Lockheed Martin partecipa alla gara indetta dallo Us Army basati ...

