Letta lavora ad alleanze ma Calenda e Renzi riflettono ancora (Di venerdì 29 luglio 2022) Con pazienza, ma anche con le idee molto chiare, Enrico Letta lavora a mettere a punto il quadro delle alleanze per le elezioni del prossimo 25 settembre. Il segretario democratico cerca di comporre un puzzle complicato, consapevole che è faticoso tenere insieme sensibilità tanto diverse, anche solo per una "alleanza elettorale", e che pure in casa Pd ci sono diverse pressioni per una connotazione più "di sinistra" del partito. Non a caso Letta ha voluto chiarire che "la sinistra è il Pd" in Italia, proprio nelle ore in cui in Parlamento i democratici votavano no al rinnovo al sostegno della guardia costiera libica. Una scelta in linea con la storia personale del leader Pd, che gestì l'operazione 'Mare nostrum' da presidente del Consiglio, ma anche una mossa in sintonia con le battaglie sui diritti che il Pd sta ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 29 luglio 2022) Con pazienza, ma anche con le idee molto chiare, Enricoa mettere a punto il quadro delleper le elezioni del prossimo 25 settembre. Il segretario democratico cerca di comporre un puzzle complicato, consapevole che è faticoso tenere insieme sensibilità tanto diverse, anche solo per una "alleanza elettorale", e che pure in casa Pd ci sono diverse pressioni per una connotazione più "di sinistra" del partito. Non a casoha voluto chiarire che "la sinistra è il Pd" in Italia, proprio nelle ore in cui in Parlamento i democratici votavano no al rinnovo al sostegno della guardia costiera libica. Una scelta in linea con la storia personale del leader Pd, che gestì l'operazione 'Mare nostrum' da presidente del Consiglio, ma anche una mossa in sintonia con le battaglie sui diritti che il Pd sta ...

