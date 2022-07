"Lei è terrorizzata, aggressore libero". Lo sfogo della titolare della palestra (Di venerdì 29 luglio 2022) Sara D'Alessandro non sta in silenzio: quanto accaduto nella sua palestra di Pescara non deve ricapitare. Ha sporto denuncia e chiesto l'allontanamento dell'aggressore Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 luglio 2022) Sara D'Alessandro non sta in silenzio: quanto accaduto nella suadi Pescara non deve ricapitare. Ha sporto denuncia e chiesto l'allontanamento dell'

mibebespos : ieri pomeriggio ho comprato un libro, si chiama “la bambina di Kiev”, ero spaventata prima di prenderlo, pensavo ch… - macosinonVALE : @simonaale In realtà a me non danno noia, ma lei è terrorizzata (ed è nata in campagna). Volevo provare ad accompag… - lasciamilamano : lei è terrorizzata la amo - maaxxx95 : @GiusCandela solo il personaggio ma anche come persona a livello di prestigio e sicurezza economica, più facile aff… - ParliamoDiNews : Si suicida dopo aver ucciso il compagno dell`ex e ferito lei, i parenti della donna: Terrorizzata da lui #suicida… -