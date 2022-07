Lehmann, follia dell'ex portiere del Milan: prende una motosega e distrugge il garage del vicino (Di venerdì 29 luglio 2022) Jens Lehmann è di nuovo sotto i riflettori. E anche questa volta si torna a parlare dell'ex portierone tedesco in termini tutt'altro che positivi. Dopo essere stato licenziato dall' Hertha Berlino a ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 luglio 2022) Jensè di nuovo sotto i riflettori. E anche questa volta si torna a parlare'ex portierone tedesco in termini tutt'altro che positivi. Dopo essere stato licenziato dall' Hertha Berlino a ...

sportli26181512 : Lehmann, follia dell'ex portiere del Milan: distrutto garage del vicino con una motosega: Dopo essere stato licenzi… - sportli26181512 : 'Follia Lehmann, irruzione nel garage del vicino con una motosega': Non finiscono i guai per l'ex portiere del Mila… - _Zapatone17 : RT @PianetaMilan: Ex @acmilan, follia @jenslehmann: distrutto il garage di un vicino con una motosega - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Lehma… - PianetaMilan : Ex @acmilan, follia @jenslehmann: distrutto il garage di un vicino con una motosega - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - CalcioWeb : #JensLehmann perde la testa: l'ex #Milan distrugge il garage di un vicino con una motosega -