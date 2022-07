EnricoLetta : Vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere il Governo #Draghi, sarebbe gravissimo. Le rivelazioni uscite oggi s… - pdnetwork : Nessuno ha ancora smentito i legami di Salvini con Mosca denunciati da @jacopo_iacoboni. Gli italiani hanno il diri… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Letta: 'Rivelazioni su legami tra Salvini e la Russia inquietanti. Vogliamo sapere se è stato Putin a fare… - walterlana6 : Peter Gomez sui rapporti di #Salvini con Mosca. - fattoquotidiano : Legami Salvini-Russia, il Pd chiede chiarimenti e alla Camera scoppia la bagarre – Video -

... riassume la vicenda deitra Russia e la Lega , riemersa a seguito delle rivelazioni de La Stampa sui contatti tra il consigliere per i rapporti internazionali di Matteo, Antonio ...Ma Letta non recede: "Le rivelazioni suitrae la Russia sono inquietanti.non smentisce nulla". Antonio Tajani sostiene l'alleato: "È una campagna denigratoria contro il ...La Stampa, contatti consigliere del Carroccio Capuano-Kostyukov. La replica di Salvini: 'Solo fesserie'. No comment dell'ambasciata russa: 'Già detto tutto''. I partiti: 'Salvini chiarisca' ...La Russia entra nella campagna elettorale italiana proiettando luci sinistre. Non ci sono inchieste già avviate ma gravi sospetti ...